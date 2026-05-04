Φωτιά σε λεωφορείο της ΟΣΥ επί της οδού Φυλής- Δεν κινδύνευσαν επιβάτες

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί, σε αστικό λεωφορείο επί της οδού Φυλής, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τους επιβάτες.

Το περιστατικό ανάφλεξης συνέβη γύρω 8:15 το πρωί στον χώρο του κινητήρα λεωφορείου της γραμμής Β12, που εκτελούσε το δρομολόγιο Σταθμός Αττικής- Άνω Λιόσια, επί της οδούς Φυλής.

Σε ενημέρωσή της για το περιστατικό, η ΟΣΥ αναφέρει, πως ο οδηγός ενήργησε άμεσα, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κάλεσε την Πυροσβεστική. Από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν πολίτες. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση πως πρόκειται για όχημα παλαιού τύπου. Η ΟΣΥ έχει ορίσει Τεχνική Επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος.

«Η ασφάλεια των επιβατών, των εργαζομένων και του συγκοινωνιακού έργου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΟΣΥ» τονίζει στην ενημέρωση της η ΟΣΥ.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ