Έτρεχε με 178 αντί για 90 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης– Ν. Μουδανιών
Με ταχύτητα 178 χλμ/ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χλμ/ώρα, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός, τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
