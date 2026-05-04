Έτρεχε με 178 αντί για 90 χλμ/ώρα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης– Ν. Μουδανιών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/05/2026 09:48
PHOTO/ INTIME

Με ταχύτητα 178 χλμ/ώρα, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο των 90 χλμ/ώρα, εντοπίστηκε να κινείται 23χρονος οδηγός, τα ξημερώματα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

