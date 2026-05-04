Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Σε κατάσταση μέθης, διαπιστώθηκε να βρίσκεται 16χρονος, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο ανήλικος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και είναι καλά στην υγεία του.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, ένας 25χρονος, ο οποίος ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον 16χρονο.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

ΦΩΤΟ- ΑΡΧΕΙΟΥ