LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

14:50
ALPHA NEWS

Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/05/2026 09:58
Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
FILE - In this Dec. 31, 2004 file photo shows people slamming shots of Vodka to celebrate during a New Years party in a bar in downtown Prague, Czech Republic. At least four more people have died in the Czech Republic after drinking bootleg alcohol tainted with toxic methanol, bringing the death toll to seven in the worst such poisoning in three decades, officials said on Tuesday. Police spokeswoman Miluse Zajicova said a 45-year-old man died in a hospital in the eastern town of Prerov, and a 21-year-old woman was found dead in nearby Osek nad Becvou. (AP Photo/Petr David Josek) PHOTO/ AP- David-Josek

Σε κατάσταση μέθης, διαπιστώθηκε να βρίσκεται 16χρονος, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο ανήλικος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και είναι καλά στην υγεία του.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, ένας 25χρονος, ο οποίος ως προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον 16χρονο.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

ΦΩΤΟ- ΑΡΧΕΙΟΥ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης