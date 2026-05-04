Οδηγοί αυτοκινήτων πιάστηκαν στα χέρια μετά από τροχαίο- Συνελήφθη ένας 25χρονος
Στα χέρια πιάστηκαν οδηγοί αυτοκινήτων, μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ένταση που προκλήθηκε μετά το τροχαίο οδήγησε στο επεισόδιο για το οποίο συνελήφθη κατόπιν αναζητήσεων ένας 25χρονος. Πιο συγκεκριμένα, ο συλληφθείς φέρεται από κοινού με τον συνεπιβάτη του, να επιτέθηκαν σε 20χρονο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
