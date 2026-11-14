Φωτιά σε εικόνες μέσα σε ξωκλήσι 150 ετών στη Φωκίδα- Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι

Αναστάτωση και οργή έχει προκαλέσει στο Παλιό Καστέλι Φωκίδας περιστατικό βεβήλωσης στο εκκηλησάκι του Αγίου Ιωάννου. Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν τις εικόνες από το τέμπλο και τους έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του ναού.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν γυναίκα επισκέφθηκε το μικρό εκκλησάκι και αντίκρισε τις εικόνες καμένες στο κέντρο της εκκλησίας. Το θέαμα προκάλεσε σοκ, με την είδηση να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ξωκλήσι με ιστορία περίπου 150 ετών, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τόσο τα κίνητρα των δραστών όσο και ο ακριβής χρόνος τέλεσης της πράξης. Επειδή ο ναός δεν λειτουργεί σε τακτική βάση, δεν είναι γνωστό πότε σημειώθηκε η καταστροφή.

Οι κάτοικοι του Παλιού Καστελίου είναι συγκλονισμένοι από την εικόνα που άφησαν πίσω τους οι άγνωστοι δράστες. Η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα για την προστασία του μικρού ιστορικού ναού και των θρησκευτικών κειμηλίων του.

Πηγή βίντεο/ilamia.gr