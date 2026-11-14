Τραγωδία στη Λάρνακα. Ηλεκτρολόγος έπεσε από σκαλωσιά

Τη ζωή του έχασε 62χρονος ηλεκτρολόγος, ο οποίος εντοπίστηκε στη 13:25 νεκρός σε ανεγειρόμενη οικοδομή στο Αβδελλερό της Κύπρου. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση ενώ το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 62χρονος βρισκόταν στην ανεγειρόμενη οικοδομή, όπου εκτελούσε ηλεκτρολογικές εργασίες.

Όπως αναφέρεται σε μαρτυρία προσώπου που βρισκόταν στο σημείο, ο 62χρονος φέρεται να ανέφερε ότι δεν αισθανόταν καλά. Μπαίνοντας στο εσωτερικό της οικοδομής, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, φαίνεται να έπεσε από εσωτερική σκάλα.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 62χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη διενέργεια της νεκροτομής .