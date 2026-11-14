Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ηρωίνης – Τι βρήκε η ΕΛ.ΑΣ.

Τρία άτομα, δύο άνδρες 33 και 19 ετών και μία γυναίκα 31 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που φέρεται να αποθήκευε και να διακινούσε ναρκωτικά. Στην αστυνομική επιχείρηση της κατασχέθηκαν περισσότερα από ένα κιλό ηρωίνης, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμός επεξεργασίας ναρκωτικών.

Φωτογραφία/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Ημαθίας.

Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης και εξοπλισμός νόθευσης

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Ηρωίνη συνολικού βάρους 1.013 γραμμαρίων, καθώς και ένα ακόμη γραμμάριο.

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

1.917 ευρώ σε μετρητά.

Τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Εξοπλισμό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση και επανατυποποίηση της ηρωίνης, μεταξύ άλλων πρέσα, καλούπια και σκεύη με υπολείμματα ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης τρία αυτοκίνητα. Το ένα φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας, ενώ ένα δεύτερο έφερε ενδείξεις παραποίησης. Το τρίτο δεν είχε πινακίδες και είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Πώς δρούσε η ομάδα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη είχαν οργανωθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2026, με σκοπό την αποθήκευση, την απόκρυψη και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Για τον εντοπισμό των κρυμμένων ποσοτήτων συνέδραμε ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Σε βάρος των δύο ανδρών είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συμμορία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, πλαστογραφία και κλοπή.