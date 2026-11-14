LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Φόνοι στο Καμπαναριό (E)

Φόνοι στο Καμπαναριό (E)

20:00
ALPHA NEWS

17 χιλιόμετρα για 17 παιδικές ψυχές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/11/2026 16:22
17 χιλιόμετρα για 17 παιδικές ψυχές
Φωτογραφία/Nafpaktianews

Ο Άνδρέας Ηλιάδης, διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Εφήβων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών ολοκλήρωσε έναν συμβολικό διάπλου με καγιάκ από την Πάτρα στο Κρυονέρι Αιτωλοακαρνανίας.

Μια διαδρομή αφιερωμένη στη μνήμη 17 παιδιών που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα και οι οικογένειές τους πήραν την γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανα τους.

Στόχος του Ανδρέα Ηλιάδη να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη αυτών των παιδιών και να στείλει ένα δυνατό μήνυμα για την αξία της δωρεάς οργάνων.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης