17 χιλιόμετρα για 17 παιδικές ψυχές

Ο Άνδρέας Ηλιάδης, διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Εφήβων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών ολοκλήρωσε έναν συμβολικό διάπλου με καγιάκ από την Πάτρα στο Κρυονέρι Αιτωλοακαρνανίας.

Μια διαδρομή αφιερωμένη στη μνήμη 17 παιδιών που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα και οι οικογένειές τους πήραν την γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανα τους.

Στόχος του Ανδρέα Ηλιάδη να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη αυτών των παιδιών και να στείλει ένα δυνατό μήνυμα για την αξία της δωρεάς οργάνων.