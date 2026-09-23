Φόνοι στο Καμπαναριό – Ρένια Λουιζίδου: «Άξιζε στη σειρά ένας δεύτερος κύκλος»

Φόνοι στο Καμπαναριό 2: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν σήμερα η αγαπημένη ηθοποιός Ρένια Λουιζίδου, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί σε δύο σειρές του Alpha – «Το Σόι σου» και τους «Φόνους στο Καμπαναριό».

Η Ρένια Λουζίδου επιστρέφει ως αδελφή Αρσινόη στο β’ κύκλο της θεϊκής κωμωδίας «Φόνοι στο Καμπαναριό», που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 και μίλησε στην Κατερίνα για την επιστροφή της σειράς: «Υπήρχε η σκέψη από όταν κάναμε τον πρώτο κύκλο. Αλλά πέρασε αρκετός καιρός και είχα σκεφτεί ότι πια δεν πρόκειται να γίνει γιατί πέρασαν δύο χρόνια. Ε, υπήρχε όμως στο μυαλό μας και γενικά νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με τις καλόγριες είναι πολύ διασκεδαστική. Δηλαδή τους άξιζε ένας δεύτερος κύκλος».

Σχετικά με τις εξελίξεις του δεύτερου κύκλου, η ταλαντούχας ηθοποιός αποκάλυψε πως: «Η ιστορία συνδέεται με αυτή του πρώτου κύκλου. Δηλαδή αυτός που μας κυνηγούσε ας πούμε, συνεχίζει να μας έχει στο μάτι ακόμα και μέσα από τη φυλακή. Τώρα πρέπει να προσέξω τι θα πω, γιατί είναι και αστυνομικού ενδιαφέροντος. Μην προδώσω κάτι. Προσπαθεί λοιπόν να μας σκοτώσει και σε κάποια από τις απόπειρες βλέπουμε το πρόσωπό του. Και αυτό σημαίνει ότι αφού μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε, τον δολοφόνο μας, δηλαδή αυτόν που μας κυνηγάει, πρέπει οπωσδήποτε να μας σκοτώσει, να μας βγάλει από τη μέση γιατί είμαστε μάρτυρες. Και αρχίζει μια τρομερή περιπέτεια όπου προσπαθεί η αστυνομία να μας φυγαδεύσει, να μας κρύψει, μας πηγαίνει από κρησφύγετο σε κρησφύγετο, ο κακός μας βρίσκει και βρίσκουμε καταφύγιο σε ένα απομονωμένο, εγκαταλελειμμένο μάλλον μοναστήρι, υποτίθεται στη λίμνη Πλαστήρα, κοντά στην Καρδίτσα, όπου πάμε εκεί για καλύτερα. Και δεν είναι καλύτερα, είναι χειρότερα».

Σε ερώτηση της Κατερίνας σχετικά με το ποιος από τους δύο ρόλους που υποδύεται στις σειρές του Alpha – αυτού της Χαρούλας Χαμπέα στο «Σόι» και αυτού της αδελφής Αρσινόης στο «Καμπαναριό» – είναι πιο κοντά στον χαρακτήρα της, η Ρένια Λουιζίδου απάντησε: «Καμία και οπωσδήποτε όχι η αδελφή Αρσινόη με την έννοια ότι κι εγώ παίζοντας την καλόγρια το κατάλαβα. Είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία όταν υποδύεσαι έναν άνθρωπο που υπηρετεί ένα σχήμα. Έχεις κανόνες και περιορισμούς και ένα είδος συμπεριφοράς από το οποίο δεν μπορείς εύκολα να ξεφύγεις. Οπότε σα Ρένια αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να το ζήσω. Τώρα ελπίζω να μη μοιάζω και στη Χαρούλα με την έννοια ότι δεν είμαι τόσο παρεμβατική, ούτε τόσο ανακατώστρα στη ζωή των ανθρώπων που είναι γύρω μου. Δεν έχει σημασία η πρόθεσή της, της Χαρούλας που είναι πάρα πολύ θετική. Είναι η πρόθεσή της θετική, αλλά τα κάνει όλα μπάχαλο».