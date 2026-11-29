Στην υπόθεση με τα “χρυσά” σπιτάκια ανακύκλωσης, η Ευρωπαίοι εισαγγελείς μέσα από την πολυσέλιδη δικογραφία, έχουν καταγράψει πως είχε στηθεί το κόλπο, αλλά και τις διαδρομές του χρήματος που οδήγησαν στις κακουργηματικές διώξεις.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι περνούν αύριο το κατώφλι του ανακριτή.