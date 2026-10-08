Φυλακές Δομοκού: Κινητό και μαχαίρια εντόπισε η ΔΑΟΕ

Κινητό τηλέφωνο, δύο αυτοσχέδια μαχαίρια και ένα αυτοσχέδιο σουβλί κατέσχεσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Δομοκού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, με έρευνες σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος.

Για το κινητό τηλέφωνο σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έγκλειστου ημεδαπού. Η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Έρευνες σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους

Στην επιχείρηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού συμμετείχαν αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες. Η δράση έγινε στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ.

Οι έρευνες εντάσσονται στις ενέργειες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό και την κατάσχεση αντικειμένων και μέσων που δεν επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα σε σωφρονιστικά καταστήματα.