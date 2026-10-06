Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αλλάζουν οι κανόνες για το φαρμακείο πρώτων βοηθειών στα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Η νέα ρύθμιση αφορά όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, με εξαίρεση τα δίκυκλα, και προβλέπει συγκεκριμένο περιεχόμενο για το κιτ πρώτων βοηθειών.

Τα 16 είδη που πρέπει να περιλαμβάνει

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το νέο φαρμακείο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 16 είδη, μεταξύ των οποίων κουβέρτα διάσωσης, αποστειρωμένους επιδέσμους και υγρά μαντιλάκια.

Δεν πρόκειται πλέον απλώς για μια θήκη με υλικά. Το νέο κιτ χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωμένος σταθμός πρώτων βοηθειών. Το περίβλημά του πρέπει να είναι ανθεκτικό στη σκόνη, την υγρασία και τα έλαια.

Παράλληλα, όλα τα υλικά πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν τον Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR 2017/745.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο έλεγχος των αποστειρωμένων υλικών. Η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης είναι συνήθως πέντε χρόνια.

Το παλιό φαρμακείο μπορεί να μην επαρκεί

Οι οδηγοί που έχουν ήδη φαρμακείο στο αυτοκίνητο θα πρέπει πρώτα να ελέγξουν το περιεχόμενό του. Δεν αρκεί να υπάρχει το κουτί. Πρέπει να περιέχει όλα τα προβλεπόμενα είδη και στις απαιτούμενες ποσότητες, χωρίς ληγμένα ή φθαρμένα υλικά.

Γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν φάρμακα στο κιτ

Το κιτ πρώτων βοηθειών δεν περιλαμβάνει φάρμακα. Τα φάρμακα που μπορεί να χρειαστεί ένας επιβάτης δεν πρέπει να παραμένουν μόνιμα μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να επηρεάσουν την καταλληλότητα ορισμένων προϊόντων.

Το φαρμακείο πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, αλλά προστατευμένο όσο γίνεται από την άμεση ζέστη, όπως στο ντουλαπάκι ή κάτω από το κάθισμα. Η κατάσταση των υλικών θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον ανά δύο χρόνια.

Σε περίπτωση τροχαίου ή τραυματισμού, τα υλικά για την άσκηση πίεσης και τον περιορισμό της αιμορραγίας, οι ελαστικοί επίδεσμοι και τα υλικά συγκράτησης μπορούν να βοηθήσουν μέχρι να φτάσει η επείγουσα βοήθεια.

Οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν από πριν τη χρήση των υλικών σε αιμορραγία, έγκαυμα, τραύμα ή διάστρεμμα. Οι οδηγίες του κιτ πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, ενώ τα προϊόντα που διατίθενται στην Ελλάδα πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη ελληνική σήμανση.