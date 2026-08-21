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Εξαντλημένος γύπας προσγειώθηκε σε παραλία

Αναζητούσε τροφή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/08/2026 14:19
Εξαντλημένος γύπας προσγειώθηκε σε παραλία
ΦΩΤΟ - ΙΝΤΙΜΕ

Έναν απρόσμενο επισκέπτη είδαν λουόμενοι σε παραλία στα Σφακιά να “προσγειώνεται” κοντά τους. Ο λόγος για έναν… γύπα.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, ο γύπας κατέβηκε και προσγειώθηκε σε ξαπλώστρα δίπλα στους λουόμενους, οι οποίοι αναστατώθηκαν. Μάλιστα φαίνεται πως αναζητούσε τροφή και για αυτό τον λόγο κατέβηκε χαμηλά.

Πηγή βίντεο: Facebook  Patris.gr

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