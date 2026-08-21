Εξαντλημένος γύπας προσγειώθηκε σε παραλία
Αναζητούσε τροφή
Έναν απρόσμενο επισκέπτη είδαν λουόμενοι σε παραλία στα Σφακιά να “προσγειώνεται” κοντά τους. Ο λόγος για έναν… γύπα.
Όπως καταγράφεται σε βίντεο, ο γύπας κατέβηκε και προσγειώθηκε σε ξαπλώστρα δίπλα στους λουόμενους, οι οποίοι αναστατώθηκαν. Μάλιστα φαίνεται πως αναζητούσε τροφή και για αυτό τον λόγο κατέβηκε χαμηλά.
Πηγή βίντεο: Facebook Patris.gr
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις