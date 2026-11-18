Οδηγός καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 180 χλμ./ώρα στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος του Αλίμου.

Το περιστατικό αφορά κεντρικό οδικό άξονα σε αστική περιοχή, όπου κινούνται άλλα οχήματα και πεζοί. Η ανάρτηση του ίδιου του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφερε το υλικό στη δημοσιότητα.

Η εικόνα του κοντέρ και η ορατή πινακίδα είναι τα στοιχεία που αναδεικνύονται για την ταυτοποίηση του οχήματος και την αξιολόγηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.

Η Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να εξετάσει το περιστατικό, μέσω της ειδικής ομάδας που παρακολουθεί περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα για περιστατικά επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς και «γκάζι-influencers».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τις κυρώσεις που προβλέπει ο ΚΟΚ, όπως χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων, καθώς και ποινικές συνέπειες που συνδέονται με την επικίνδυνη οδήγηση σε κατοικημένη περιοχή.

Πηγή Φωτογραφίας: athensmagazine.gr