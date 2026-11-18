Σε συνολική κάθειρξη επτά ετών και χρηματική ποινή 7.000 ευρώ καταδικάστηκε 84χρονη, καθώς κρίθηκε ένοχη για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση μιας 24χρονης γυναίκας, εξαρτημένης από τα ναρκωτικά, καθώς και για μαστροπεία σε βάρος δύο ακόμη γυναικών.

Λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί κατ’ οίκον, ενώ ανέστειλε την εκτέλεσή της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 24χρονη είχε εγκλωβιστεί από νεαρή ηλικία σε έναν κύκλο κακοποίησης και εξάρτησης. Αρχικά, ο τότε σύντροφός της, πέντε χρόνια μεγαλύτερός της, φέρεται να την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής, ενώ παράλληλα την εισήγαγε στη χρήση ηρωίνης. Ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση, αλλά έχει πλέον αποβιώσει.

Στη συνέχεια, η νεαρή γυναίκα φέρεται να απευθύνθηκε στην ηλικιωμένη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 84χρονη εκμεταλλευόταν την εξάρτησή της από τις ουσίες και την προωθούσε στην πορνεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αμοιβή για τις συνευρέσεις φέρεται να έφτανε μόλις τα 10 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την υπόθεση «θλιβερή», επισημαίνοντας ότι η κατηγορούμενη εκμεταλλευόταν την ευάλωτη θέση της νεαρής γυναίκας και την ανάγκη της να εξασφαλίσει χρήματα για τη δόση της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2022, έπειτα από καταγγελία στο Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε αστυνομική έφοδος σε διαμέρισμα στην περιοχή του Βαρδαρίου, όπου εντοπίστηκαν ερωτικά βοηθήματα, προφυλακτικά, ατζέντες και χρηματικό ποσό.

Η 84χρονη είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η 24χρονη την επισκεπτόταν περιστασιακά για να προσφέρει υπηρεσίες οικιακής βοηθού και ότι στη συνέχεια την απομάκρυνε από το διαμέρισμά της.

Το δικαστήριο την έκρινε τελικά ένοχη για εμπορία ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της 24χρονης, σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για μαστροπεία σε βάρος δύο ακόμη γυναικών.