Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Η αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, ανακοίνωσε σήμερα, την απαγόρευση κάθε είδους τροχοφόρων, αλλά και πεζών, σε περιοχές των Δήμων Σιθωνίας, Κασσάνδρας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Το μέτρο θα ισχύσει αύριο 30 Ιουνίου 2026, από τις οκτώ το πρωί μέχρι τις οκτώ το βράδυ, σύμφωνα με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Κατερίνας Ζωγράφου.

Οι απαγορευμένες περιοχές, είναι οι εξής:

– Χερσόνησος Κασσάνδρας: «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου

– Χερσόνησος Σιθωνίας: Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά

– Δήμος Αριστοτέλη: Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου.