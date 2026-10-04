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Επιβάτης ταξί δάγκωσε με μανία και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/10/2026 14:02

Πρωτοφανής αγριότητα στη Νέα Ιωνία, όπου ένας 35χρονος δάγκωσε με μανία και έκοψε το αυτί μιας 54χρονης οδηγού ταξί.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί.

ΤΑΞΙ ΑΥΤΙ ΔΑΓΚΩΜΑ
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Στον τόπο της άγριας επίθεσης βρίσκεται ο Γιώργος Κουτσοκλένης..

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