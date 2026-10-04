Επιβάτης ταξί δάγκωσε με μανία και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού

Πρωτοφανής αγριότητα στη Νέα Ιωνία, όπου ένας 35χρονος δάγκωσε με μανία και έκοψε το αυτί μιας 54χρονης οδηγού ταξί.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί.

Στον τόπο της άγριας επίθεσης βρίσκεται ο Γιώργος Κουτσοκλένης..