(Βίντεο)Ιεράπετρα- Πυροσβέστες μέσα στη θάλασσα

Μέσα στη θάλασσα μπήκαν πυροσβέστες στην Ιεράπετρα, επιχειρώντας δίπλα σε ένα αυτοκίνητο που κατέληξε στα νερά, την ώρα που η κακοκαιρία χτυπούσε με σφοδρότητα την περιοχή.

Το βίντεο καταγράφει τη δύσκολη επιχείρηση και την αγωνία που επικρατεί.

Οι πυροσβέστες έχουν προσεγγίσει το όχημα και ερευνούν την κατάσταση. Από τις εικόνες δεν προκύπτει αν αναζητούν κάποιον άνθρωπο ή αν η επιχείρηση αφορά την απομάκρυνση του αυτοκινήτου.

Η εικόνα, πάντως, είναι ενδεικτική όσων συμβαίνουν στην Ιεράπετρα.

Ορμητικά νερά πλημμύρισαν δρόμους και παρέσυραν οχήματα. Λάσπες και φερτά υλικά κάλυψαν σημεία της περιοχής, ενώ οι ζημιές είναι μεγάλες.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η προσπάθεια συνεχίζεται.

Πυροσβέστες, κάτοικοι, συνεργεία και εθελοντές βρίσκονται όπου υπάρχει ανάγκη. Ο καθένας προσπαθεί να βοηθήσει όπως μπορεί.

Άλλοι επιχειρούν μέσα στα νερά. Άλλοι προσπαθούν να απομακρύνουν λάσπες και φερτά υλικά. Κάποιοι αναζητούν ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της εικόνες μεγάλης καταστροφής. Και οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής συνεχίζονται στην περιοχή.