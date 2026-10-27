Επίδομα θέρμανσης: Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση

Έως και 1.560 ευρώ αναμένεται να φτάσει το επίδομα θέρμανσης για τον χειμώνα 2026-2027, με αυξημένα κονδύλια και πρώτη σημαντική πληρωμή πριν από τα Χριστούγεννα.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ εκτιμάται ότι θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με κωδικούς TAXISnet.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και ποια θέρμανση καλύπτεται

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος σχεδιάζεται να αυξηθεί κατά 30%, με επιπλέον 52 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση αφορά φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία ιδιόκτητο, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο ακίνητο.

Το επίδομα προβλέπεται να καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και φωτιστικό πετρέλαιο. Το ποσό θα εξαρτάται από το μέσο θέρμανσης, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Τα ποσά αναφοράς εκτιμώνται σε 490-494 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα, 468-470 ευρώ για πέλετ, 455 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση, 425 ευρώ για φυσικό αέριο και 390 ευρώ για πετρέλαιο, υγραέριο και μπλε κηροζίνη. Πρόκειται για βάσεις υπολογισμού και όχι για εγγυημένη καταβολή των συγκεκριμένων ποσών σε όλους.

Πώς φτάνει η ενίσχυση στα 1.560 ευρώ

Το επίδομα αναμένεται να ξεκινά από τα 130 ευρώ, με γενικό ανώτατο όριο τα 1.040 ευρώ. Για περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, το πλαφόν μπορεί να ανέβει στα 1.300 ευρώ, εφόσον ο κλιματικός συντελεστής είναι τουλάχιστον 1, και στα 1.560 ευρώ για συντελεστή τουλάχιστον 1,2. Παράλληλα, προβλέπεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Το εισοδηματικό όριο εκτιμάται στα 16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει, ενώ για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης προβλέπονται 24.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αναμένεται να διαμορφωθεί στις 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ. Παράλληλα, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας προβλέπεται να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Για την αξιολόγηση αναμένεται να ληφθούν υπόψη οι φορολογικές δηλώσεις του 2025 και η περιουσιακή εικόνα της 1ης Ιανουαρίου 2026. Οι τελικές προθεσμίες, οι όροι και τα ακριβή ποσά θα καθοριστούν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση.