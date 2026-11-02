ΕΟΠΥΥ: Αλλαγές στην ανάρτηση των διαγνωστικών εξετάσεων

Προσωρινά εκτός της υποχρεωτικής ανάρτησης στο Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΟΠΥΥ τίθενται 91 διαγνωστικές εξετάσεις, με απόφαση του Οργανισμού.

Η εξαίρεση αφορά εξετάσεις που παρουσιάζουν τεχνικές δυσκολίες στην ψηφιακή καταχώριση ή προβλήματα στη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων. Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η υποχρεωτική καταχώριση των αποτελεσμάτων από γιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και συμβεβλημένους παρόχους υγείας.

Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε στις 30 Οκτωβρίου τη λίστα με τις 91 εξετάσεις που εξαιρούνται προσωρινά, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Τα προβλήματα είχαν φανεί ήδη κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα εκδίδονται σε μορφή PDF και δεν μπορούν να αναρτηθούν ψηφιακά. Σε άλλες, απαιτούνται περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες μέχρι να εκδοθούν.

Για τον λόγο αυτό, οι γιατροί είχαν ζητήσει δίμηνη παράταση στην υποχρεωτική καταχώριση των εξετάσεων, αίτημα που είχε γίνει δεκτό από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ποιες εξετάσεις εξαιρούνται προσωρινά

Οι 91 εξετάσεις αφορούν διαφορετικές κατηγορίες διαγνωστικών ελέγχων. Συγκεκριμένα, στη λίστα περιλαμβάνονται:

Αιματολογικές: Εξετάσεις κυττάρων λοιμώδους μονοπυρήνωσης, προσδιορισμός Rhesus και έλεγχος αίματος για αιμολυσίνες

Ανοσολογικές: Εξετάσεις αντισωμάτων, αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, έλεγχος HLA και ειδική ανοσοσφαιρίνη Ε (RAST)

Βιοχημικές: Προσδιορισμός βιταμινών Β2, Β6 και C, γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) και καμπύλες σακχάρου

Μικροβιολογικές: Εξετάσεις κοπράνων, καλλιέργειες ούρων και εξιδρωμάτων, έλεγχος για μύκητες, παρασιτολογικές εξετάσεις και αντιβιογράμματα

Ορμονολογικές: Εξετάσεις TSH πριν και μετά τη χορήγηση TRH, καθώς και ειδικές δοκιμασίες ορμονικής διέγερσης

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται επίσης ειδικές εξετάσεις RIA, ανοσολογικού, βιοχημικού και ορμονικού χαρακτήρα.

Πώς θα έχουν πρόσβαση οι ασθενείς στα αποτελέσματα

Το Ψηφιακό Αποθετήριο έχει στόχο να συγκεντρώνει ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Οι πολίτες θα μπορούν να τα αναζητούν μέσω του MyHealth App, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν και να μεταφέρουν συνεχώς εκτυπωμένα αντίγραφα.

Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους αντιμετωπίζουν χρόνια νοσήματα και υποβάλλονται συχνά σε εργαστηριακούς ελέγχους. Ο θεράπων γιατρός θα μπορεί να παρακολουθεί ευκολότερα τις μεταβολές των εργαστηριακών δεικτών και να έχει συγκεντρωμένη εικόνα του ιατρικού ιστορικού.