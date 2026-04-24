Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία καθώς λίγο μετά τις 11:30, ένας διερχόμενος πολίτης, εντόπισε εντός της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου, μια χειροβομβίδα.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

