Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου
Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία καθώς λίγο μετά τις 11:30, ένας διερχόμενος πολίτης, εντόπισε εντός της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου, μια χειροβομβίδα.
Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
