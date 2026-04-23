Προσήχθη ένας 20χρονος για την δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου
Προσήχθη πριν από λίγο ένας 20χρονος που ανακρίνεται για την δολοφονία του 27χρονου χθες το βράδυ στο πάρκο Ασυρμάτου στον ‘Αγιο Δημήτριο.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος προσήχθη λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και εξετάζεται για την εμπλοκή του στην υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος είναι ο νέος σύντροφος της πρώην κοπέλας του θύματος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
