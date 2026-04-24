Τέσσερις συλλήψεις για την δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την δολοφονία του 27χρονου, γιου υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ, που έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης (22/3) στο πάρκο Ασυρμάτου στον ‘Αγιο Δημήτριο.

Ειδικότερα, συνελήφθη ένας 20χρονος ως δράστης της δολοφονίας, ένας 18χρονος, που ήταν παρών στο σκηνικό, καθώς και δύο νεαρές κοπέλες με τις οποίες συναντήθηκαν μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές το κίνητρο για την δολοφονία του 27χρονου ήταν ερωτική αντιζηλία, καθώς ο φερόμενος δράστης είναι ο νυν σύντροφος της πρώην κοπέλας του θύματος. Το θύμα φέρεται ότι έκανε προσπάθειες επικοινωνίας με την πρώην του, κάτι που δεν άρεσε στον 20χρονο και αποφάσισαν να συναντηθούν στο πάρκο Ασυρμάτου για λύσουν τις διαφορές τους. Εκεί οι δύο άντρες άρχισαν να διαπληκτίζονται με τον 20χρονο να τραυματίζει θανάσιμα με μαχαίρι τον 27χρονο στην καρδιά. Όπως ισχυρίστηκε ο 18χρονος, που συνόδευε τον 20χρονο στο μοιραίο ραντεβού, προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά δεν πρόλαβε.

Στη συνέχεια ο δράστης μαζί με τον φίλο του έφυγαν από το σημείο με το όχημα τους και πήραν τις κοπέλες και πήγαν και όλοι μαζί και κάθισαν σε ένα δωμάτιο.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθούν όλοι, ο 20χρονος για ανθρωποκτονία και οι άλλοι τρεις για υπόθαλψη. Αναμένεται να οδηγηθούν όλοι μαζί το πρωί της Παρασκευής (24/4) στον στρατιωτικό εισαγγελέα διότι ο δράστης υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης είχε συλληφθεί στο παρελθόν σε τυχαίο έλεγχο για κατοχή μαχαιριού.