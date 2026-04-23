LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Εμπρηστικός μηχανισμός έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Καλλιθέα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/04/2026 12:43
ΦΩΤΟ- ΙΝΤΙΜΕ

Στόχος εμπρηστών, έγιναν τα ξημερώματα, τα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Ελ. Βενιζέλου στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, περίπου στις 03:20 άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν στην είσοδο των γραφείων εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελείτο από δύο γκαζάκια. Ωστόσο, τα γκαζάκια δεν εξερράγησαν αλλά από τη φωτιά που ξέσπασε προκλήθηκαν μικρής έκτασης φθορές στην είσοδο του κτιρίου.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

