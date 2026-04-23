Εμπρηστικός μηχανισμός έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Καλλιθέα
Στόχος εμπρηστών, έγιναν τα ξημερώματα, τα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Ελ. Βενιζέλου στην Καλλιθέα.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, περίπου στις 03:20 άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν στην είσοδο των γραφείων εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελείτο από δύο γκαζάκια. Ωστόσο, τα γκαζάκια δεν εξερράγησαν αλλά από τη φωτιά που ξέσπασε προκλήθηκαν μικρής έκτασης φθορές στην είσοδο του κτιρίου.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις