25χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα στην καρδιά στον Άγιο Δημήτριο
Γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την ανθρωποκτονία με θύμα νεαρό άνδρα περίπου 25 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, με τραύμα πιθανότατα από μαχαίρι στην καρδιά, χθες το βράδυ στο πάρκο Ασυρμάτου στον ‘Αγιο Δημήτριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το θύμα είναι γιός υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και μένει κοντά στον τόπο του συμβάντος.
Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο του εγκλήματος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
