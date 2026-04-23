25χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα στην καρδιά στον Άγιο Δημήτριο

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για την ανθρωποκτονία με θύμα νεαρό άνδρα περίπου 25 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, με τραύμα πιθανότατα από μαχαίρι στην καρδιά, χθες το βράδυ στο πάρκο Ασυρμάτου στον ‘Αγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το θύμα είναι γιός υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και μένει κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο του εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ