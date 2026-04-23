Χειροπέδες σε 58χρονο για παράνομους συναγερμούς και χρήση σήματος της ΕΛ.ΑΣ. Στη σύλληψη 58χρονου ημεδαπού, κατηγορούμενου για παράνομη δραστηριότητα στον τομέα συστημάτων ασφαλείας και παραπλανητική χρήση διακριτικών της Ελληνικής Αστυνομίας, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 58χρονος εντοπίστηκε εντός καταστήματος ιδιοκτησίας του, να διαθέτει προς πώληση και εγκατάσταση συναγερμούς χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας εταιρείας ΙΕΠΥΑ (Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας) και χωρίς προσωπική άδεια εργασίας.

Επιπλέον, κατά την ίδια ανακοίνωση, στον ιστότοπο της επιχείρησής του είχε αναρτήσει το λογότυπο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως επίσης διαφήμιση των παραπάνω συστημάτων ασφαλείας προς πώληση και εγκατάσταση.

