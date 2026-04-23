Αγία Βαρβάρα: 19χρονη με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αγία Βαρβάρα , όταν 19χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο έπειτα από επεισόδιο με συνομήλική της φίλη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και κινητοποίηση των αρχών.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε γύρω στις 21:10 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν οι δύο νεαρές, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενεπλάκησαν σε έντονο καβγά, με αποτέλεσμα η μία να σπρώξει την άλλη κατά τη διάρκεια της έντασης.

Η 19χρονη έπεσε πάνω σε τζαμαρία που έσπασε, τραυματιζόμενη σοβαρά από τα θραύσματα στο κεφάλι και τον λαιμό.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό και στη συνέχεια στο Μεταξά, εκτός κινδύνου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.