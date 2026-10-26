ΕΜΠ:Εκτόξευσαν ερευνητικό πύραυλο και κατέκτησαν δυο βραβεία

Η διεπιστημονική ομάδα των φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «White Noise NTUA» εκτόξευσε με επιτυχία ερευνητικό πύραυλο και κατέκτησε δύο σημαντικές διακρίσεις, αλλά και την έκτη θέση στη γενική κατάταξη στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό πυραυλικής «European Rocketry Challenge» (EuRoC) 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία.

Ο Aurora είναι ένας ερευνητικός πύραυλος στερεού προωθητικού, ύψους περίπου τριών μέτρων, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τους φοιτητές της «White Noise», με στόχο να φτάσει σε ύψος 3.000 μέτρων. Η ομάδα ανέπτυξε τα δικά της ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης και τηλεμετρίας, καθώς και ένα ενεργό σύστημα αεροδυναμικής πέδησης (airbrakes), το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο του μέγιστου ύψους πτήσης.

Όπως επισημαίνει η ομάδα σε σχετική ανακοίνωσή της, αυτό που ξεχωρίζει στον σχεδιασμό του Aurora είναι το καινοτόμο σύστημα ανάκτησης, με τέσσερα κινητά καλύμματα από ανθρακονήματα (fairings), τα οποία ανοίγουν στο μέγιστο ύψος πτήσης, επιτρέποντας την ανάπτυξη των αλεξιπτώτων.

Η επιτυχία ζωγραφισμένη στο χαμόγελο των φοιτητών White Noise

Η επιτυχημένη εκτόξευση του Aurora στην Πορτογαλία επισφράγισε μια πολύμηνη προσπάθεια, κατά την οποία τα μέλη της ομάδας εργάστηκαν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του πυραύλου, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή μέχρι τις δοκιμές και την πτήση.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του πυραύλου, η «White Noise» σχεδίασε και κατασκεύασε ένα ερευνητικό φορτίο (payload) με αντικείμενο τη μελέτη των αιωρούμενων μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό μικροπλαστικών. Η ομάδα ανέπτυξε μια πειραματική διάταξη που συνδυάζει αισθητήρες περιβαλλοντικών μετρήσεων με τεχνολογία ψηφιακής ολογραφικής μικροσκοπίας (Digital Holographic Microscopy, DHM). Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την οπτική καταγραφή μικροσκοπικών σωματιδίων, ενώ ο σχεδιασμός του πειράματος περιλαμβάνει και την αξιοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση και ταξινόμησή τους.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το ερευνητικό φορτίο συνέλεξε δεδομένα περιβαλλοντικών συνθηκών και συγκέντρωσης μικροσωματιδίων, προσφέροντας χρήσιμα στοιχεία για την περαιτέρω μελέτη τους.

Η ομάδα κατέκτησε την έκτη θέση στη γενική κατάταξη του διαγωνισμού αποσπώντας και δύο βραβεία: το «Rookie of the Year», ως η καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα, και το «Payload Award», για το ερευνητικό πείραμα.

Η «White Noise NTUA» ιδρύθηκε το 2017 και δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αεροδιαστημικών συστημάτων. Αποτελείται από προπτυχιακούς φοιτητές διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι συνεργάζονται για την ανάπτυξη σύνθετων τεχνικών έργων, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία και τη δημιουργική μηχανική σκέψη.

Η ομάδα σημειώνει ότι υπήρξε σημαντική στην κατασκευή του πυραύλου η υποστήριξη της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Βασιλείου Σπίτα.

Πηγή ΑΠΕ