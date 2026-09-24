Άνω Λιόσια: Εντοπίστηκε εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης

Περισσότερα από 7,9 κιλά κάνναβης και ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας εντόπισαν αστυνομικοί σε σπίτι στα Άνω Λιόσια, το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου 2026. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 39χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η αστυνομική επιχείρηση

Η σύλληψη έγινε από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό επιτήρηση την οικία του 39χρονου στα Άνω Λιόσια. Μόλις εκείνος βγήκε από το σπίτι, τον ακινητοποίησαν. Στην κατοχή του βρέθηκαν 690 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι, όπου αποκαλύφθηκε το εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης.

Τι βρέθηκε στο σπίτι

Στο εσωτερικό της οικίας οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης με συστήματα φωτισμού, φιλτραρίσματος, ψεκασμού και λίπανσης

7 κιλά και 918,6 γραμμάρια κάνναβης

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

2 οχήματα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο 39χρονος για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Η αστυνομική έρευνα για τον 39χρονο ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για τη δράση του στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μέσω ανάλυσης, διασταύρωσης και εξακρίβωσης στοιχείων οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και πιστοποίησαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τη δράση του.

Ο 39χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.