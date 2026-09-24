Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους κατά τις εργασίες κατεδάφισης στο θέατρο Μπάντμιντον

Συναργερμός σήμανε πριν απο λίγο στο Μπαντμιντον όταν δύο εργάτες κατά την διάρκεια της κατεδάφισης έχασαν τις αισθήσεις . Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση . Συμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατάφεραν να τους συνεφέρουν.

Όλα έγιναν στις 14.05 όταν διαπιστώθηκε οτι οι δύο εργάτες λιποθύμησαν. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο τους απομάκρυνε απο το εργοτάξιο και να τους παρέχουν τους πρώτες βοήθειες τα σωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ .

Τους χορήγησαν οξυγόνο και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.