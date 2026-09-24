205 χρόνια από την Άλωση της Τριπολιτσάς

Μικροί και μεγάλοι Τριπολίτες, μέλη όλων των χορευτικών συλλόγων της πόλης, συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Μανώλη Δούνια, σχημάτισαν μια μεγάλη πομπή και διέσχισαν το ιστορικό κέντρο της πόλης. Ακολουθώντας τα βήματα των αγωνιστών, κατέληξαν στην πλατεία Άρεως.

Εκεί παρουσιάστηκε ένα αφηγηματικό δρώμενο και στη συνέχεια οι σύλλογοι της πόλης παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς μπροστά στον ανδριάντα του Γέρου του Μοριά.

Η εκδήλωση είχε τίτλο “Στα βήματα της Άλωσης : ο δρόμος προς την ελευθερία”.

Πηγή Βίντεο- Φωτό: pna.gr / Youtube