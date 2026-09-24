LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:40
ALPHA NEWS

205 χρόνια από την Άλωση της Τριπολιτσάς

Εντυπωσιακή εκδήλωση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
24/09/2026 14:26
205 χρόνια από την Άλωση της Τριπολιτσάς
Πηγή: pna.gr / Youtube

Μικροί και μεγάλοι Τριπολίτες, μέλη όλων των χορευτικών συλλόγων της πόλης, συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Μανώλη Δούνια, σχημάτισαν μια μεγάλη πομπή και διέσχισαν το ιστορικό κέντρο της πόλης. Ακολουθώντας τα βήματα των αγωνιστών, κατέληξαν στην πλατεία Άρεως.

Εκεί παρουσιάστηκε ένα αφηγηματικό δρώμενο και στη συνέχεια οι σύλλογοι της πόλης παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς μπροστά στον ανδριάντα του Γέρου του Μοριά.

Η εκδήλωση είχε τίτλο “Στα βήματα της Άλωσης : ο δρόμος προς την ελευθερία”.

Πηγή Βίντεο- Φωτό: pna.gr / Youtube

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης