Ελεύθερος με όρους ο 37χρονος για την κρυφή βιντεοσκόπηση γυναικών

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 37χρονος που συνελήφθη με την κατηγορία ότι βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα στις τουαλέτες κλειστού αθλητικού κέντρου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ενώ η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του αποκάλυψε ότι κατείχε υλικό με γυμνές ή ημίγυμνες γυναίκες, το οποίο είχε καταγράψει εν αγνοία τους σε διάφορα δημόσια μέρη, όπως παραλίες και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο 37χρονος κλήθηκε να απολογηθεί στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, για την κατηγορία της αποτύπωσης σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, εμφανίστηκε μετανιωμένος, ζητώντας να εξεταστεί από ειδικό για να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό πρόβλημα, ενώ ανέφερε πως το υλικό αυτό δεν κοινοποιήθηκε σε τρίτους, ούτε αποτυπώνει πρόσωπα.

ΠΗΓΗ – ΑΠΕ