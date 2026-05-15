Νεκρή Βρετανίδα τουρίστρια σε πισίνα τουριστικής βίλας στη Ζάκυνθο

Μία γυναίκα βρετανικής υπηκοότητας έχασε τη ζωή της σε τουριστική βίλα στην περιοχή του Μαραθιά Ζακύνθου.

Η άτυχη τουρίστρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του καταλύματος όπου διέμενε, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ασθενοφόρο, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ