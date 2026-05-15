Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Κατέληξε η 17χρονη που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ

Κατέληξε η 17χρονη κοπέλα που είχε τραυματιστεί πέφτοντας από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Η ανήλικη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ από τις 12 Μαΐου..

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η ανήλικη έχασε τη μάχη για τη ζωή την Πέμπτη στις 19:54 .

Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ