Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Κατέληξε η 17χρονη που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ
Κατέληξε η 17χρονη κοπέλα που είχε τραυματιστεί πέφτοντας από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
Η ανήλικη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ από τις 12 Μαΐου..
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η ανήλικη έχασε τη μάχη για τη ζωή την Πέμπτη στις 19:54 .
Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις