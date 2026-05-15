LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

14:50
ALPHA NEWS

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Κατέληξε η 17χρονη που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/05/2026 09:27
Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Κατέληξε η 17χρονη που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ
INTIME

Κατέληξε η 17χρονη κοπέλα που είχε τραυματιστεί πέφτοντας από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Η ανήλικη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ από τις 12 Μαΐου..

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η ανήλικη έχασε τη μάχη για τη ζωή την Πέμπτη στις 19:54 .

Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης