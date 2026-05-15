Εντοπίστηκε σορός στον Λουδία

Σορός εντοπίστηκε το πρωί στον ποταμό Λουδία, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου τα προηγούμενα 24ωρα διεξάγονταν έρευνες για τον 54χρονο που δολοφονήθηκε στα Κύμινα. Η επιχείρηση των Αρχών για την ανάσυρση του πτώματος βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησής του.

Για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας συνελήφθησαν δύο άνδρες, 43 και 44 ετών. Ο πρώτος που διώκεται για άμεση συνέργεια στη δολοφονία απολογήθηκε χθες και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο δεύτερος -φυσικός δράστης- αναμένεται να βρεθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Όπως απολογήθηκαν προανακριτικά οι δύο κατηγορούμενοι, το αιματηρό επεισόδιο έγινε με αφορμή φερόμενη κλοπή περιστεριών, για την οποία οι δράστες ενοχοποίησαν το 54χρονο θύμα.

