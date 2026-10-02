Εισβολή με βαριοπούλα στο Λαύριο

Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της

Νέο πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, στο Λαύριο. Ένας 32χρονος, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, και επιτέθηκε με μαχαίρι στην ίδια και τον σύντροφό της. Και οι δυο, έχουν τραυματισθεί σοβαρά. Η επίθεση έγινε μπροστά στα παιδιά της γυναίκας και του δράστη.

Ο δράστης ήταν γνώριμος της Αστυνομίας, καθώς η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πέντε φορές, για απειλές και επιθέσεις.. Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς, που βρίσκεται στο Νοσοκομείο Σωτηρία..

Έχει μεταφερθεί εκεί ο δράστης, είπε ότι δεν αισθανόταν καλά..

Πέντε φορές είχε συλληφθεί, αλλά εξακολουθούσε να κυκλοφορεί ελεύθερος..