Ηλεία: Εντοπίστηκαν δύο θερμοκήπια με 102 δενδρύλλια κάνναβης

Δύο θερμοκήπια με 102 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε περιοχή της Ηλείας, όπου συνελήφθη ένας άνδρας το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο μέσα σε αγροτεμάχιο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει δύο θερμοκήπια για την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τα ευρήματα των αστυνομικών

Κατά την έρευνα στον χώρο, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν συνολικά 50 κιλά και 30 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης και φυτικών αποσπασμάτων της ναρκωτικής ουσίας.

Στο αγροτεμάχιο βρέθηκαν επίσης 102 δενδρύλλια κάνναβης, με ύψος που έφτανε έως και τα 2,5 μέτρα. Από αυτά, τα 21 είχαν ήδη συγκομιστεί.

Επιπλέον, κατασχέθηκε μία λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, η οποία βρισκόταν στον χώρο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στον Εισαγγελέα ο συλληφθείς

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην παράλληλη έδρα Αμαλιάδας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.