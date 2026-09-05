Αυτοκίνητο-πλημμύρα στο λιμάνι Πειραιά

Χιλιάδες τα καινούργια αυτοκίνητα βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά με προορισμό είτε την εγχώρια αγορά είτε τις χώρες της μεσογείου . Αυτή τη στιγμή η πληρότητα αγγίζει το 80% με τα ποσοστά αγοράς νέων αυτοκινήτων συνεχώς να αυξάνονται. Και παρότι τα νούμερα είναι ενθαρρυντικά, 6.000 αυτοκίνητα βρίσκονται σε αναμονή γιατί δεν υπάρχουν πινακίδες.