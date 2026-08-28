Εύοσμος-φωτιά: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος

Ένας ηλικιωμένος άνδρας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια φωτιάς, η οποία έχει κατασβεστεί, σε διαμέρισμα ημιώροφου διπλοκατοικίας, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά, εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 το μεσημέρι, και για την κατάσβεσή της, επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προχωρά σε έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη φωτιά.