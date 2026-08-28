Εύοσμος-φωτιά: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος
Ένας ηλικιωμένος άνδρας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια φωτιάς, η οποία έχει κατασβεστεί, σε διαμέρισμα ημιώροφου διπλοκατοικίας, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά, εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 το μεσημέρι, και για την κατάσβεσή της, επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προχωρά σε έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη φωτιά.
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