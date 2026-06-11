Διπλή δολοφονία στην Αιγιαλεία : Νέα αποκαλυπτική μαρτυρία

Συνεχίζει να αρνείται ο 65χρονος ο οποιος κατηγορείται για το διπλο φονικό στο Λόγγο Αιγίου οτι το διέπραξε εκείνος, παρά τα επιβαρυντκά στοιχεία σε βάρος του.

Στον Alpha μιλά φίλος του 65χρονου ο οποίος το βράδυ του φονικού δέχθηκε τηλεφώνημα από τον κατηγορούμενο. Περιγράφει τα όσα αντίκρισε μέσα στο σπίτι.

Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη