LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

22:00
ALPHA NEWS

Διπλή δολοφονία στην Αιγιαλεία : Νέα αποκαλυπτική μαρτυρία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/06/2026 15:14

Συνεχίζει να αρνείται ο 65χρονος ο οποιος κατηγορείται για το διπλο φονικό στο Λόγγο Αιγίου οτι το διέπραξε εκείνος, παρά τα επιβαρυντκά στοιχεία σε βάρος του.

Στον Alpha μιλά φίλος του 65χρονου ο οποίος το βράδυ του φονικού δέχθηκε τηλεφώνημα από τον κατηγορούμενο. Περιγράφει τα όσα αντίκρισε μέσα στο σπίτι.

Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης