Διπλή δολοφονία στην Αιγιαλεία : Νέα αποκαλυπτική μαρτυρία
Συνεχίζει να αρνείται ο 65χρονος ο οποιος κατηγορείται για το διπλο φονικό στο Λόγγο Αιγίου οτι το διέπραξε εκείνος, παρά τα επιβαρυντκά στοιχεία σε βάρος του.
Στον Alpha μιλά φίλος του 65χρονου ο οποίος το βράδυ του φονικού δέχθηκε τηλεφώνημα από τον κατηγορούμενο. Περιγράφει τα όσα αντίκρισε μέσα στο σπίτι.
Μας ενημερώνει η Ρένα Κουβελιώτη
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