ΔΥΠΑ: Μέχρι τις 18 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις σχολές τουρισμού

Μέχρι την Κυριακή στις 23:59, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις ειδικότητες στον τουρισμό και τη φιλοξενία, με αμειβόμενη μαθητεία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων.

Οι τρεις ειδικότητες και οι προϋποθέσεις εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες ειδικότητες:

Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης

Τεχνίτης επισιτισμού

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών.

Για την ειδικότητα του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών επιπέδου Β2.

Μαθητεία με αμοιβή και ασφάλιση

Οι επτά σχολές λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Τα μαθήματα στη σχολή πραγματοποιούνται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο. Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο ακολουθεί η μαθητεία σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 4 και 5 αστέρων, με οκτάωρη απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Οι μαθητευόμενοι αμείβονται με το 95% του ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη. Με βάση το ημερομίσθιο των 41,09 ευρώ που αναφέρεται στο πρόγραμμα, η ημερήσια αμοιβή ανέρχεται σε 39,04 ευρώ.

Επιδόματα και παροχές για τους μαθητευόμενους

Οι μαθητευόμενοι έχουν αμοιβή και ασφάλιση, δωρεάν βιβλία και βοηθήματα, καθώς και πρόσβαση σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

Εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δικαιούνται μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές, καθώς και αναβολή στράτευσης.