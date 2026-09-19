Σχολικά κυλικεία: Οι 7 αλλαγές σε πίτσα,τοστ και ροφήματα

Νέες μερίδες και προδιαγραφές για τα προϊόντα σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια

Καινούργια σχολική χρονιά και νέα μέτρα για τα προϊόντα που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία.Τι αλλάζει σύμφωνα με τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Η ρύθμιση αποσαφηνίζει τις επιτρεπόμενες μερίδες και τα γραμμάρια, ενώ προβλέπει επτά αλλαγές που αφορούν, μεταξύ άλλων, κουλούρια, ποπ κορν, ψωμί, πίτες, πίτσα, σάντουιτς, τοστ και ροφήματα γάλακτος.

Συγκεκριμένα, η απόφαση καλύπτει κυλικεία, χώρους εστίασης και αυτόματους πωλητές στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι να να καθορίσει το πλαίσιο των οδηγιών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της σχολικής εστίασης, με διατροφικούς περιορισμούς που συνδέονται και με την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Η τροποποίηση προηγήθηκε από συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ) με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αντικείμενο ήταν η διευκρίνιση των ποσοτήτων και των μερίδων των τροφίμων που πωλούνται στα σχολεία.

Η διαδικασία που οδήγησε στη νέα Υπουργική Απόφαση

Για την επεξεργασία των αλλαγών συνεργάστηκαν η Εθνική Επιτροπή Διατροφής και η ΠΟΚΔΙΣ. Στις 25 Αυγούστου 2026, η Επιτροπή συνεδρίασε και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας παρουσίασαν τις προτάσεις τους για επιστημονική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση.

Ακολούθησε νέα συνεδρίαση στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία εξετάστηκαν τα αιτήματα και έγιναν δεκτές επτά τροποποιήσεις. Στη συνέχεια υπεγράφη και δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, χώρων εστίασης και αυτόματων πωλητών εντός των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και καθορισμός των επιτρεπόμενων προς διάθεση προϊόντων».

Η Εθνική Επιτροπή Διατροφής και η ΠΟΚΔΙΣ αναμένεται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ώστε η εφαρμογή των οδηγιών να διευκολύνεται στα σχολικά κυλικεία και στις συναφείς επιχειρήσεις.

Κουλούρια έως 80 γραμμάρια και νέες επιλογές ψωμιού

Στα επιτρεπόμενα προϊόντα προστίθενται το σησαμένιο κουλούρι, το πολύσπορο και το κουλούρι τύπου pretzel. Προτείνεται η επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης, με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος τα 80 γραμμάρια.

Ρητά αναφέρονται πλέον ως επιτρεπόμενα το λευκό ψωμί, το ψωμί ολικής άλεσης και το πολύσπορο ψωμί, όπως επίσης η αραβική πίτα και η τορτίγια. Και σε αυτή την κατηγορία αναφέρουν ότι καλύτερο είναι να προτιμάνε σιτάρι ολικής άλεσης.

Η ρύθμιση επιτρέπει επίσης και ψωμί χωρίς γλουτένη. Ωστόσο, η μέγιστη ποσότητα για το ψωμί, την αραβική πίτα και την τορτίγια καθορίζεται στα 80 γραμμάρια.

Ποπ κορν μόνο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το ποπ κορν επιτρέπεται αποκλειστικά στα κυλικεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή σε γυμνάσια και λύκεια. Η μέγιστη μερίδα ορίζεται στα 40 γραμμάρια και συνοδεύεται από συγκεκριμένα όρια στη διατροφική του σύνθεση.

Το προϊόν δεν μπορεί να περιέχει πρόσθετα σάκχαρα. Παράλληλα, ανά 100 γραμμάρια προϊόντος, τα ολικά λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 17 γραμμάρια, το νάτριο τα 0,5 γραμμάρια και τα κορεσμένα λιπαρά τα 3 γραμμάρια.

Πίτες και πίτσα: Τα όρια στις μερίδες και η απαγόρευση αλλαντικών

Στην κατηγορία των πιτών περιλαμβάνονται η τυρόπιτα, το τυροκούλουρο και οι πίτες λαχανικών, όπως η σπανακόπιτα, η κολοκυθόπιτα και η χορτόπιτα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη μερίδα παραμένει στα 100 γραμμάρια, λόγω της υψηλής θερμιδικής περιεκτικότητας αυτών των τροφίμων.

Επιτρέπεται επίσης η πώληση πίτσας στα σχολικά κυλικεία, υπό δύο προϋποθέσεις: δεν μπορεί να περιέχει αλλαντικά και το βάρος της δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100 γραμμάρια. Η απαγόρευση χρήσης αλλαντικών παραμένει σε ισχύ.

Για τα σάντουιτς και τα τοστ επιτρέπεται η χρήση ψητού ή βραστού κρέατος κοτόπουλου και γαλοπούλας, καθώς δεν επιτρέπονται προϊόντα αλλαντοποιίας.

Γαλακτοκομικά ροφήματα μόνο με φρέσκα υλικά στο κυλικείο

Η νέα ρύθμιση επιτρέπει γαλακτοκομικά ροφήματα που παρασκευάζονται στο ίδιο το κυλικείο, με φρέσκο γάλα και φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα.

Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται η διάθεση τυποποιημένων αντίστοιχων ροφημάτων. Απαγορεύεται επίσης η χρήση έτοιμης σκόνης για την παρασκευή τους.

Η δήλωση της Ειρήνης Αγαπηδάκη

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναφερόμενη στη νέα ρύθμιση για τα σχολικά κυλικεία, δήλωσε:

«Πίσω από κάθε απόφαση που λαμβάνουμε για τα σχολικά κυλικεία, υπάρχει ένας και μοναδικός στόχος, να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών μας, προσφέροντάς τους διατροφικές επιλογές που στηρίζουν τη σωστή τους ανάπτυξη, χωρίς όμως να παραβλέπουμε την πραγματικότητα και τις καθημερινές ανάγκες της σχολικής ζωής. Με τη συνδρομή της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια, αποφασίσαμε στοχευμένες προσαρμογές που συνδυάζουν τη διατροφική φροντίδα με την πρακτική εφαρμογή. Στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά μας από νωρίς να αγαπούν τη σωστή διατροφή. Με μικρές, ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους, είμαστε δίπλα στους γονείς, φροντίζοντας ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε»