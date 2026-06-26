Τέμπη: Δριμύ κατηγορώ των συγγενών για ελλείψεις στη δικογραφία

Αναβάθμιση των κατηγοριών της σχετικής δικογραφίας ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών καθώς όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη προχωρά με σοβαρά κενά, που έχουν δημιουργηθεί κατά την ανακριτική διαδικασία .

Προχωρώντας στη 12η και 13η δικάσιμο ,οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών καταγγέλουν σοβαρά και «προκλητικά» κενά αναφορικά με τις κατηγορίες και τα πρόσωπα που κατηγορούνται

Όπως κάνουν γνωστό σε σχετική ανακοίνωση τους, κατατέθηκε αίτημα να αλλάξει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Αντίστοιχα ζητούν η κατηγορία της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς που βαραίνει εκπροσώπους της Hellenic Train να θεωρηθεί κακούργημα αντί πλημμελήματος .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να αναβαθμιστούν τώρα οι κατηγορίες για το έγκλημα στα Τέμπη!

(12η και 13η δικάσιμος της κύριας δίκης)

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2026

Στις δυο συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα οι συγγενείς των θυμάτων προχωρήσαμε στην κατάθεση αιτημάτων τόσο για διαδικαστικά όσο και για ουσιαστικά θέματα. Ειδικότερα, για μια ακόμα φορά, θέσαμε μεταξύ άλλων υπόψη του δικαστηρίου όσα έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ως Σύλλογος για τις σοβαρότατες ελλείψεις της ανακριτικής διαδικασίας, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί πλέον ως τεράστια και προκλητικά κενά σε σχέση με τις αποδιδόμενες κατηγορίες και τα πρόσωπα που κατηγορούνται.

Αναδείξαμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου κατά τη διεξαγωγή πλέον της κύριας δίκης να απαντηθούν τα πολλά γιατί που άφησε η ανάκριση, όταν έκλεισε άρον άρον στα τέλη του Αυγούστου του 2025 για να καταλήξει σε ένα ελλιπέστατο κατηγορητήριο.

Τονίσαμε τη σημασία και καταθέσαμε ως αίτημα την ανάγκη αναβάθμισης της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναδεικνύοντας το πλήθος στοιχείων που αποδεικνύει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν επί χρόνια το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας και ουσιαστικά το αποδέχονταν.

Αντίστοιχο αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας καταθέσαμε και για την απόδοση του αδικήματος της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς στην κακουργηματική της μορφή στους εκπροσώπους της Hellenic Train, της εταιρείας που αντλεί κέρδη από τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων στο σιδηρόδρομο, αντιμετωπίζοντας μόνο πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες, βγαίνοντας ουσιαστικά εκτός του κάδρου των ευθυνών για την τραγική κατάσταση του σιδηροδρόμου.

Συνολικά, επισημάναμε τα τεράστια κενά του κατηγορητηρίου, δεδομένου ότι πέραν των παραπάνω δεν υπάρχει επίσης στο κατηγορητήριο καμία απόδοση ευθυνών για την απανθράκωση των 29 από τα 57 θύματα, ως αποτέλεσμα της έκρηξης της οποίας μάρτυρες γίναμε όλοι από την πρώτη στιγμή.

Παρά τις δυσκολίες, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη μας και μέσα στις δικαστικές αίθουσες για να αναδειχθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Όχι μόνο για να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι συνέβαλαν στο έγκλημα, αλλά και για την ανάδειξη στο ακέραιο των αιτιών και των διαχρονικών ευθυνών που οδήγησαν στα Τέμπη. Της εγκληματικής πολιτικής που ακολουθούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις με βάση τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Της εγκληματικής πολιτικής, που για να στηρίζει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή, μετατρέποντας το σιδηρόδρομο σε ωρολογιακή βόμβα.

Γιατί πραγματική δικαίωση σημαίνει εκτός από τιμωρία όλων των ενόχων για το τραγικό έγκλημα των Τεμπών, και εξάλειψη των αιτίων που οδηγούν καθημερινά σε νέα Τέμπη.

Για να μη θρηνήσουν άλλοι γονείς τα παιδιά τους, άλλες οικογένειες τους αγαπημένους τους!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ 28.02.2023