Καραμπόλα με ασθενοφόρο στα Δερβενάκια

Σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή πολλών οχημάτων, ανάμεσά τους και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την Αργολίδα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οχήματα της Πυροσβεστικής και επιπλέον ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου διακόπηκε προσωρινά, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές της κίνησης, ενώ καλεί τους οδηγούς να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή.

Τα ακριβή αίτια της καραμπόλας εξετάζονται από την Τροχαία.