Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην συμβολή των οδών Ευζώνων με Σπάρτης

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο συνεργείο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ευζώνων και Σπάρτης, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις εργασίες αποκάθαρσης.

Το συνεργείο στεγάζεται στο ισόγειο πολυκατοικίας, από την οποία οι ένοικοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως με δική τους πρωτοβουλία. Ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά, φέροντας εγκαύματα στα άκρα, και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Λόγω των έντονων καπνών που κάλυψαν την περιοχή, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τις 17:20 στην οδό Ευζώνων, από το ύψος της Λεωφόρου Στρατού, καθώς και στην οδό Σπάρτης, από τη συμβολή της με την Καυταντζόγλου.