Κρατούν «μικρό καλάθι» για τις εξαγγελίες που αναμένονται
Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι τις αναμενόμενες κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έμποροι και βιοτέχνες λένε στον ALPHA οτι έχουν μόνιμο συνέταιρο την εφορία ενω οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται οτι οι συντάξεις είναι πενιχρές και δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα.
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