Φωτιά στον Παλαμπά Θεσπρωτίας

Εναέρια και επίγεια μάχη σε δασική έκταση

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς της Θεσπρωτίας, θέτοντας σε κινητοποίηση δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στον Παλαμπά

Η Πυροσβεστική ενημέρωσε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Θεσπρωτίας μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της, αναφέροντας:

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση της φωτιάς στη δασική έκταση του Παλαμπά.»