28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς;

Οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ» θα επιφέρουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Οι παρεμβάσεις πρόκειται να επηρεάσουν τη λειτουργία λεωφορείων, τρόλεϊ, μετρό και τραμ, σύφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Τροχαίας και τις αποφάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντίστοιχα μέτρα είχαν ληφθεί και την προηγούμενη χρονιά, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων και μαθητικών παρελάσεων.

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) αναμένεται να προσαρμόσει προσωρινά τις διαδρομές λεωφορειακών γραμμών και τρόλεϊ. Οι αλλαγές θα υποδεικνύονται από τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις οδηγίες της Τροχαίας.

Αλλαγές αναμένονται και στη λειτουργία του Μετρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταθμός «Σύνταγμα» πρόκειται να κλείσει στις 08:00, κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι συρμοί θα διέρχονται κανονικά από αυτόν χωρίς, όμως, να σταματούν.

Αλλαγές ενδέχεται να σημειωθούν και στα δρομολόγια του τραμ, τόσο στη Γραμμή 6, που συνδέει την Πικροδάφνη με το Σύνταγμα, όσο και στη Γραμμή 7, που εκτελεί τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά.

Τα δρομολόγια αναμένεται να επιστρέψουν στην κανονική τους λειτουργία μετά το πέρας των παρελάσεων και την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι επιβάτες θα λαμβάνουν αναλυτική ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις ακριβείς ώρες των δρομολογίων μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας.