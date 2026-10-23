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Αγωνιούν 2.500 εργαζόμενοι της αλυσίδας εστίασης

Το λογισμικό, τα "κερασμένα" και το 1,1 εκ. σε κρύπτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/10/2026 15:17

Το κόλπο με τις κερασμένες παραγγελίες και την πληρωμή με μετρητά που οδήγησε στην φοροδιαφυγή 25 εκατομμυρίων ευρώ διευρευνούν οι αρχές μετά και την σύλληψη 22 ατόμων.

Τα καταστήματα εστίασης κατέβασαν ρολά και δεν δέχονταν παραγγελίες, ενώ η επόμενη μέρα βρίσκει εκατοντάδες εργαζόμενους σε αγωνία για το μέλλον τους.

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