LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:00
ALPHA NEWS

Δυο συλλήψεις για το θάνατο του 72χρονου- Τον παράτησαν νεκρό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/08/2026 21:58

Με υπόθεση ρευματοκλοπής, συνδέεται ο εντοπισμός του νεκρού 72χρονου άνδρα που βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στα Άνω Λιόσια.

Η έρευνα της αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη δυο ανδρών – που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση – καθώς φέρεται να ομολόγησαν πως επιχείρησαν να κλέψουν καλώδια και τον χτύπησε το ρεύμα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης