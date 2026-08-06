Δυο συλλήψεις για το θάνατο του 72χρονου- Τον παράτησαν νεκρό

Με υπόθεση ρευματοκλοπής, συνδέεται ο εντοπισμός του νεκρού 72χρονου άνδρα που βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στα Άνω Λιόσια.

Η έρευνα της αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη δυο ανδρών – που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση – καθώς φέρεται να ομολόγησαν πως επιχείρησαν να κλέψουν καλώδια και τον χτύπησε το ρεύμα.